Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ...

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ୍ ସେଣ୍ଟର (ସିଏଚସି)ର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ (ଏମଏଚଡବ୍ଲୁ) ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ମୃତ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସବ-କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସବ-କଲେକ୍ଟର ହଳଦିଆ ସିଚସିର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର-କମ-ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବିଭୂତି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ନପାଇଲେ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଦାଗି ହୋଇଥିବା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।ଟ୍ରାପ୍ ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।