Odisha Vigilance:ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଳୟ ନାୟକଙ୍କ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି।
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକର ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ (RWSS) ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଳୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏକକାଳୀନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୫ ଜଣ ଡିଏସପି, ୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି:
୧. ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋଚାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିନି ମହଲା ଆବାସିକ ବିଲ୍ଡିଂ।
୨. ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥୋଲାଣ୍ଡା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ।
୩. ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାଲିପିଣ୍ଡି ସାହିରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର।
୪. ବୁଗୁଡ଼ା ପଙ୍କାଳ ସାହିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର।
୫. ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଳନ୍ଥରା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମଳାପୁରଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର।
୬. ରାୟଗଡ଼ା ରୟତ କଲୋନୀରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘର।
୭. କୋଲନରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସରକାରୀ ଅଫିସ କୋଠରୀ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ନଥିପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୋଟ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି, ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।