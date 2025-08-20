Odisha Vigilance: ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହୁ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ

Bribe Arrest in Kendrapara: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡି଼ଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ସ୍ଥିତ ମହୁ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ଋଣଗ୍ରହୀ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ୭୫୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଋଣର ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଚେକବୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୨୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ୨୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବଜାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜବତ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ସହିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସି ଚାଲିଛି।
ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।