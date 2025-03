Koraput: ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସୁପରଭାଇଜର ରେଣୁକା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଣେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ସହଦରେ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ।

ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 50,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରି କର୍ମୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ହଇରାଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ।

Today, a short while ago, Smt. Renuka Pattanaik, Anganwadi Supervisor, Laxmipur Block, #Koraput has been apprehended by #Odisha #Vigilance while taking bribe of Rs.50,000/- from a new Anganwadi worker in lieu of her engagement as Anganwadi Worker under Laxmipur Block.

