Odisha Vigilance: ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ୍ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ

SRA Partha Sarathi arrested: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୋରଡା ବ୍ଲକର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ (SRA)ଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
Trending Photos
Odisha Vigilance: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୋରଡା ବ୍ଲକର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ (SRA)ଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ୍ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଚେଲ୍ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବକେୟା ଦରମା ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ବାକି ଦରମା ପାଇଁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଜାଲ ବିଛାଇ ଚେଲଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚେଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଟଙ୍କା ପକାଇ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।
Today , a shortwhile ago, Sri Partha Sarathi Chel, Senior Revenue Assistant, Morada Block, #Mayurbhanja, has been apprehended by #Odisha #Vigilance while taking bribe of Rs.2,000/- from an Ex-Panchayat Official of the same Block for drawl of arrear salary.
— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) November 14, 2025
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।