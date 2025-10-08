Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2953030
Zee OdishaOdisha State

Odisha Vigilance: ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବନମାଳୀ ସତପଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:54 PM IST

Trending Photos

Odisha Vigilance Nabs OAS Officer
Odisha Vigilance Nabs OAS Officer

Odisha Vigilance Nabs OAS Officer: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓଏସ ବନମାଳୀ ସତପଥୀଙ୍କୁ (Banamali Satpathy) ଗିରଫ କରିଛି।

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ବାଲିପଦର ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରିଲିଜ ଅର୍ଡର ଓ ଏରିୟର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ।

କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଇ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରି ନ ଥିବାରୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସତପଥୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସତପଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମେତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।

ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍‌ରେ (କେସ୍‌ ନମ୍ବର ୧୪/୨୦୨୫) ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...
Belaguntha NAC
୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
CM Mohan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚିନ୍ତା: ଡକାଇଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ
Baliyatra 2025
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଉଡ଼ିବନି ଡ୍ରୋନ କି ହଟ ଏୟାର ବଲୁନ୍‍, କଟକଣା ଜାରିକଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
Shah Rukh Khan
Shah Rukh Khan: ଶାହାରୁଖ ଏବଂ ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କୁ ସମନ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ,ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା