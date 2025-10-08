Odisha Vigilance: ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବନମାଳୀ ସତପଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Odisha Vigilance Nabs OAS Officer: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓଏସ ବନମାଳୀ ସତପଥୀଙ୍କୁ (Banamali Satpathy) ଗିରଫ କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ବାଲିପଦର ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରିଲିଜ ଅର୍ଡର ଓ ଏରିୟର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ।
କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଇ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରି ନ ଥିବାରୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସତପଥୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ।
Today, Sri Banamali Satpathy, OAS, Executive Officer, Belaguntha NAC, #Ganjam was nabbed by #Odisha #Vigilance for taking bribe Rs.25,000 from a transferred staffer for drawl of arrear salary & to furnish Last Pay Certificate to enable him to draw salary at new place of posting.
— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) October 8, 2025
ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସତପଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମେତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।
ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ରେ (କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୪/୨୦୨୫) ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।