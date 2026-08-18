Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଟଙ୍କା

୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଟଙ୍କା

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫି’ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଝରାପାଲି ସର୍କଲର RI ସୁରଜ ବାଲା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:05 PM IST
୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଟଙ୍କା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ୧୭ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ, ୫ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ
2
3
4
5