/୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଟଙ୍କା

ମାଲକାନଗିରି: ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଝରାପାଲି ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁରଜ ବାଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫି’ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଝରାପାଲି ସର୍କଲର RI ସୁରଜ ବାଲା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, RI ପ୍ରଥମେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା କାମ ସରିବା ପରେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଓ ହଇରାଣ ହେବାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲା। ଆଜି ଅଫିସ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସୁରଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ।
ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଦିଗରୁ RI ସୁରଜ ବାଲାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୯/୨୦୨୬ ରୁ Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018ର ଧାରା ୭ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଭିଜିଲାନ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁରଜ ବାଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୩/୨୦୨୩ ରେ ସେ ଏକ EC ମାମଲାରେ ଉପସ୍ଥିତି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଉକ୍ତ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।