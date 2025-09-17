Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:37 PM IST

Odisha Government Officials Arrested: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ (ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ) ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ (ପିଅନ)।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ବକେୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବକେୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦାବିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ର ଧାରା ୭/୧୨ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୮/୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Jagdish Barik

