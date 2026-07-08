Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vigilance Raid: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ, ୪ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ

Vigilance Raid: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ, ୪ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୫ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ୯ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୫ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 08, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:38 AM IST
Vigilance Raid: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ, ୪ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Baruipur Case: ବାରୁଇପୁର କାଣ୍ଡ: ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ
Baruipur Case47 min ago
2
Rama Devi University News1 hr ago
3
Petrol Diesel price2 hrs ago
4
Strait of Hormuz Attack3 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago