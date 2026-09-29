Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଜଣାଇବା ଏବଂ ମାମଲାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଜେନା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 29, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 05:25 PM IST
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍‌ରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫେରାଦ
2
3
4
5