/Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ସବ୍କଲେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ବେଞ୍ଚ କ୍ଲର୍କ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଜେନା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ୧ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଜେନା ପାନପୋଷ, ରାଉରକେଲା ସବ୍କଲେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ବେଞ୍ଚ କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି।
ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ:
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଜଣାଇବା ଏବଂ ମାମଲାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଜେନା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହ ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
୧ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ:
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ଅଦାଲତ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୧ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।ଏହି ରାୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଜେନାଙ୍କ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାମଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପେନସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।