Odisha Govt: ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

Odisha Govt: ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

Odisha government: ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପାଠରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:59 AM IST

Odisha government
Odisha government

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୧୪ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ଆଡମିଶନ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଫି’ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

କାହାକୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା?
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 'ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ' (SIOS) ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଡମିଶନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦେୟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କେବଳ ଫି’ ଛାଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

  •  ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଲଗାତାର ୭ ଦିନ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ।
  •  ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ହେଡମାଷ୍ଟର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜେ ସେହି ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ବୁଝିବେ।
  •  ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ।

କ’ଣ କହୁଛି CAG ରିପୋର୍ଟ?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସିଏଜି (CAG)ଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର ୩.୧୨% ରୁ ୭.୨୬% ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇ ପାରିନାହିଁ।

Odisha government
ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
