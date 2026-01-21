Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରୁ ଶୀତ ଗାଏବ୍!ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ

Advertisement
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା।  ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା କାରଣରୁ  ଶୀତ କମିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ  ହେଲେ, ମଧ୍ୟ  ରାତିରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ତା ରହିବ।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:32 AM IST

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା।  ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା କାରଣରୁ  ଶୀତ କମିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ  ହେଲେ, ମଧ୍ୟ  ରାତିରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ତା ରହିବ।  ମଙ୍ଗଳବାର ୧୯ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା।  ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ  ୮ଟି ସହରର ପାରଦ ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପାରଦ ସର୍ବାଧିକ  ୩୨.୫, ସମ୍ବଲପୁରରେ ୩୧.୭,ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୩୧.୬, ଭଦ୍ରକରେ ୩୧.୫,ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୩୧.୪,ଅନୁଗୁଳରେ ୩୧.୧, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୩୧ ,ପାରଳାଖେମୁଣ୍ତିରେ ୩୧ ଡିଗ୍ରୀଥିଲା। 

 

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ଶୁଖିଲା ରହିବ ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିଜ୍ଞାନୀ ଡ଼ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ  ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ।  ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ସହରରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି।  କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜି.ଉଦୟଗିରି ୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ତା ସହର ପାଲଟିଛି। ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।  ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ୍ ରହିବ।  ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ।  ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଜାରି ରହିବ। କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇ ନାହିଁ। ୭ ଦିନର ପାଗ  ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ,ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ଧିରେ ଧିରେ କମିବ। ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଫେରିବ।  

