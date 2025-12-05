Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତ! ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Report: ଓଡି଼ଶାରେ ପୁଣି ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ବଢିବା ସହ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟର ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିକେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡା ବାକି ସବୁଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା, ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନଜରକୁ ଆସିଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ସୋନପୁର, କୋରାପୁଟ୍, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଉ ୨ ଦିନ ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ୍, ଝାରସୁଗୁ଼ଡା, ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି, ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର)ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଳାହାଣ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ୍, ଝାରସୁଗୁଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ ତାରିଖରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରାଇଛି।