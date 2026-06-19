Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Thunderstorm Alert: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତାକାଲି ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ...

Odisha Thunderstorm Alert: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତାକାଲି ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ...

Odisha Thunderstorm Alert: ଜୁନ୍ ୨୧ ପାଇଁ, ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନରେ କହିଛି ଯେ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବେଗ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଆଇଏମଡି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:49 PM IST
Odisha Thunderstorm Alert: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତାକାଲି ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ...

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Thunderstorm Alert: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତାକାଲି ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
Odisha Thunderstorm Alert2 min ago
2
Neet re exam52 min ago
3
Naveen Patnaik1 hr ago
4
Top 10 News Headlines2 hrs ago
5
OAS reshuffle8:41 AM IST