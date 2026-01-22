Odisha Weather Report: କମୁଛି ଶୀତ, ବଢୁଛି ତାତି,ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ!

Advertisement
Odisha Weather Report: ଋତୁ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ରାଜ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ରାତିରେ ଶୀତ କମୁଛି।  ଏହା ସହ ଦିନବେଳ ଖରା ତାତୁ ବଢୁଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:19 AM IST

Odisha Weather Report: ଋତୁ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ରାଜ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ରାତିରେ ଶୀତ କମୁଛି।  ଏହା ସହ ଦିନବେଳ ଖରା ତାତୁ ବଢୁଛି। ଭୋର୍ ସମୟରେ  ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ବିଗତ ୬ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ  ପଛକୁ ପଛ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଥିବାରୁ  ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା  ବଢିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହସହ ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 

 

ସେହିପରି, ଶୀତକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ୨୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ  କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କୁହୁଡି଼ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଗତ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୩ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ତଳେ ଥିବା ବେଳେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ସହରରେ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ସର୍ବାଧିକ ୩୨.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ  ତାଲିକାର ଶିର୍ଷରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରବଳତା ଯୋଗୁଁ  ଏହି ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ୨୫ ରୁ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଭଳି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। 

ଆଜି ବିଶେଷକରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା,ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।  ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ୨୫ ତାରିଖ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

Narmada Behera

