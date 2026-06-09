/Odisha Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଗତକାଲି ୮ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସର୍ବୋର୍ଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ପରି ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
ଆଉ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବ। ଏ-ପରିକି ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେପଟେ,ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ । ଅର୍ଥାତ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ। ଆସନ୍ତା ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି, ୧୨ ଓ ୧୨ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ , ମାଲକାନଗିରି ଓ ଗଜପତିରେ ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୩ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ୧୪ ତାରଖ ଯାଏ ପୂରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।