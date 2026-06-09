Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...

Odisha Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଗତକାଲି ୮ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସର୍ବୋର୍ଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:09 AM IST
Odisha Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ
Odisha Weather Update2 min ago
2
khan sir1 hr ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Loan Settlement2 hrs ago
5
petrol diesel price today2 hrs ago