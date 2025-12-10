Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3036234
Zee OdishaOdisha State

Odisha Weather:ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ! ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather: ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:54 PM IST

Trending Photos

Odisha Weather:ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ! ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather: ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

 

ALSO READ: EPFO: EPFO ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର!ଏତିକି ବଢିବ ସୁଧହାର; ଏହିଦିନଠୁ ହେବ ଲାଗୁ

ALSO READ: ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ,ଏହିଦିନଠୁ ଚମକିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ; ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ୍ ସହ କିଣିବେ ନୂଆ ଗାଡି଼

ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ- ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି, ଆସନ୍ତା ୪୮ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନପୁର,କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଓ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇଦିନ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଗତକାଲି ରାତିରେ  ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ୧୨ ସହର ର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।ଫୁଲବାଣୀରେ ୬.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୮.୮, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ୯ , ଅନୁଗୁଳରେ ୯,ରାଉରକେଲା ୯.୧,ସୁନ୍ଦରଗଡ ୯,୨, ନବରଙ୍ଗପୁର ୯.୮,ବଲାଙ୍ଗୀର ୧୦,କଟକରେ ୧୨.୬,ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ  ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odisha weather
Odisha Weather:ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ! ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ
Odisha news
ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ନଈରୀ ଗ୍ରାମର କାଙ୍କଣଶିଖରୀ
Deepavali UNESCO recognition
ୟୁନେସ୍କୋର ଅମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଦୀପାବଳି
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...
BJD leader Naveen Pattnaik
ଲୋକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ସରକାର ସୁରକ୍ଷା କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି?