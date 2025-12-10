Odisha Weather:ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ! ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather: ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇଦିନ ଶୀତ ଲହରୀ
୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ୧୨ ସହର ର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା pic.twitter.com/npU8dYewbw
ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ- ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି, ଆସନ୍ତା ୪୮ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନପୁର,କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଓ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇଦିନ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ୧୨ ସହର ର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।ଫୁଲବାଣୀରେ ୬.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୮.୮, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ୯ , ଅନୁଗୁଳରେ ୯,ରାଉରକେଲା ୯.୧,ସୁନ୍ଦରଗଡ ୯,୨, ନବରଙ୍ଗପୁର ୯.୮,ବଲାଙ୍ଗୀର ୧୦,କଟକରେ ୧୨.୬,ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।