Ama Sathi: ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ଚାଟ୍‌ବଟ୍ ‘ଆମ ସାଥୀ’ (Ama Sathi) କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଭା ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ’ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ଚାଟ୍‌ବଟ୍ ‘ଆମ ସାଥୀ’ (Ama Sathi) କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଭା ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ’ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରକାଶନୀ ‘ଏକ୍ସପ୍ରେସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର’ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଭା’ରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟର ଫର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ (CMGI) ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆମ ସାଥୀ’?
ଏହି ଚାଟ୍‌ବଟ୍‌ଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅତି ନିକଟତର କରିପାରିଛି। ଏହାର କିଛି ବିଶେଷତା ହେଲା:

  •   ସରଳ ସେବା: ଲୋକମାନେ ନିଜ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ଓ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।
  •   ସମୟର ସଞ୍ଚୟ: ଏବେ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଛି।
  •   ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ସାଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ସହ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଛି।"

ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜନସେବାକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଜ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।

