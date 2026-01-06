Odisha News:କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟିତ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଠାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ କେନ୍ଦୁଝର, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତେଲକୋଇ ଅତିଥି ଭାବେ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ।
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଠାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ କେନ୍ଦୁଝର, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତେଲକୋଇ ଅତିଥି ଭାବେ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ, କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, TDCCOL ର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସ୍ବାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଟିଶସ୍ୟ ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଚାଷୀ ଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି DPM, ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ୩୦ ଟି ଜିଲ୍ଲା ରେ ଓ ୧୭୭ ଟି ବ୍ଲକ୍ ରେ କାମ କରୁଥିବା କହିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାହେଉଥିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ଚାଷ ଜରିଆରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ର ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ତତ୍ ସହିତ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ୪୮୮୬ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨୦୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମୃତ୍ତିକା କୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଚାଷୀ ଚାଷ କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପୃଷ୍ଟିଶଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। SHG ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ପୃଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥିଲେ।