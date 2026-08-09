KBC: 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି' ମଞ୍ଚରେ ମାଲକାନଗିରିର ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ

KBC: ମାଲକାନଗିରିର 'ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ'ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜୟନ୍ତୀ ବୁରୁଦା ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ କୁଇଜ୍ ଶୋ'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି' (KBC) ରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସାଧାରଣ ସାହସ, ପ୍ରତିଭା ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମାଲକାନଗିରିର 'ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ' ଭାବେ ପରିଚିତ ଜୟନ୍ତୀ ବୁରୁଦା ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ସାରା ଭାରତରୁ ୧୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ,ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସେରପାଲି ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କାଠ ଏବଂ ମହୁଆ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଢ଼ିଥିବା ବୁରୁଦା କେବିସି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଲୋଭନୀୟ 'ହଟ୍ ସିଟ୍'ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନଥିଲେ, ସେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। "ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଏହାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା," ସେ କହିଛନ୍ତି।
୧୧ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନବମ ଭାବରେ ଏକ କୋୟା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୁରୁଦା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ,ପରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଘର୍ଷକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଫୋର୍ବସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଛି।
ମାଲକାନଗିରିର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦୃଢ଼ତା,ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦିଓ ସେ ଏଥର 'ହଟ୍ ସିଟ୍' ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ,ବୁରୁଦା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି।