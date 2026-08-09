Add Zee Business As A Preferred Source
App

KBC: 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି' ମଞ୍ଚରେ ମାଲକାନଗିରିର ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ

KBC: ମାଲକାନଗିରିର 'ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ'ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜୟନ୍ତୀ ବୁରୁଦା ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ କୁଇଜ୍ ଶୋ'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି' (KBC) ରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 09, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:36 PM IST
KBC: 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି' ମଞ୍ଚରେ ମାଲକାନଗିରିର ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ
Image Credit: &#039;କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି&#039; ମଞ୍ଚରେ ମାଲକାନଗିରିର ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Paddy Registration: 'ବିନା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ IDରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ'
2
3
4
5