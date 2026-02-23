EMRS students: ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜେଇଇ ମେନ୍ (JEE Main Phase–I, 2026) ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ‘ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ (EMRS) ର ୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜେଇଇ ମେନ୍ (JEE Main Phase–I, 2026) ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ‘ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ (EMRS) ର ୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇପାରିବେ।
କରଞ୍ଜିଆର ଅଭିଶ ଆଲମ ଟପ୍ପର
ଏହି ସଫଳତା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଅଭିଶ ଆଲମ। ସେ ୯୭.୫ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କରଞ୍ଜିଆର ସାମୁ ପାଲେୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଲହୁଣୀପଡ଼ା ସ୍କୁଲର ଦବଦବା
ସ୍କୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଏଷ୍ଟିଫାନ ହେମ୍ବ୍ରମ, ପୂଜାରାଣୀ କିଷାନ, ଦୀପା କିଷାନ, ରବିନ ଓରାମ, ସାଲଖୁ ହେମ୍ବ୍ରମ। ସେହିପରି ରାଙ୍କି ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ରିଙ୍କିରାଣୀ ନାୟକ, ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ ଓ ସୁନିଆ ହେମ୍ବ୍ରମ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗରୀପୋଷି ସ୍କୁଲରୁ ଠାକୁର ମୁର୍ମୁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ବଢୁଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନ
ରାଜ୍ୟର ଏହି ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ାର ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବ।