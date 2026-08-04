Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: 'ଓଡ୍ରାଫକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ'

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ (ODRAF)କୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF) ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯିବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 04, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:42 PM IST
Odisha News: 'ଓଡ୍ରାଫକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ajit Agarkar: ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଅଗରକର ଦେଲେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ...
2
3
4
5