Odisha News: 'ଓଡ୍ରାଫକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ'

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ (ODRAF)କୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF) ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହାସଲ କରାଯିବ। ସେହିପରି, ଏକ ପୃଥକ ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ (ODRAF) ବାଟାଲିୟନକୁ କମାଣ୍ଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ (ODRAF) କୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ।
ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ (ODRAF) ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା କରି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣୀୟ ସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, (ODRAF) ନଅଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୭୪ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ୫୯ଟି ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ୫୯ଟି ଉଦ୍ଧାର ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ବାହିନୀ ପ୍ରାୟ ୫୮ ଘଣ୍ଟା ରାତିକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୮୫୨ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୫୪୧ ମହିଳା ସମେତ ୧,୩୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୧୯ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ୬ ଜଣ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ୨୫ ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୧୩ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୮ ଟି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ହଟାଇଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, (ODRAF) ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୯୦ ଘଣ୍ଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଉଦ୍ଧାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହସ, ବୃତ୍ତିଗତତା ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ ସେବା ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି।
ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାଗତ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ODRAFର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୨୫ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛି।
ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDMA) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (OSDMA) ର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ODRAF କୁ ଓଡ଼ିଶାର SDRF ଭାବରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ (ODRAF) କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନ୍ୟସ୍ତ।
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବରେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ (ବିପରାଜ୍ୟ ପରିଚଳନା ଭବନ) ରେ SDRF ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। 10 ଟି ନୂତନ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଡା ହେବା ସହିତ ଏହି ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଏହାର ମୋଟ ଶକ୍ତି ୨୦ ରୁ ୩୦ ୟୁନିଟ୍-କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଦ୍ରୁତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଓଏସଡିଏମଏକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଲିମ ମାନଦଣ୍ଡ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଉପକରଣ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଏସଓପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।
ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି, ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଫସଲ କ୍ଷତି, କୃଷି ଜମି, ପନିପରିବା ଚାଷ, ଘର, ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟସୀମା ସମାପ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସହାୟତା ବିଳମ୍ବ ନକରି ପ୍ରଭାବିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓଏସଡିଏମଏ)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ଓଏସଡିଏମଏର ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା, ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା-ସହ-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।