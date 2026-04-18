Rath Yatra: ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି ଇସ୍କନ୍

Odisha News: ଆଜି ବ୍ରିସବେନ୍ ରେ ଇସ୍କନ ଆୟୋଜନ କରିବ ରଥଯାତ୍ରା ।ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ।ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରିସବେନ ସିବିଡି ରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟା ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଇଛି ଇସ୍କନ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ଇସ୍କନ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଆନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ତିଥିରେ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ।
ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ତିଥିରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିଦେଶରେ ୧୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅତିଥିରେ ହେଉଥିବା ନେଇ ଇସ୍କନ କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଖାଲି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ବିଦେଶରେ ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି । ଗତ ଐକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଏନେଇ ଇସ୍କନ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ।ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବା ସହ ଶେଷରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ କହିଥିଲେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ।