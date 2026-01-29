Advertisement
Odisha State

OPSC: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଣିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର!

OPSC: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ 'ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ' (Third Gender) ବିକଳ୍ପ ନଥିବାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (OHRC)।

Jan 29, 2026, 03:14 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ 'ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ' (Third Gender) ବିକଳ୍ପ ନଥିବାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (OHRC)। ଏଣିକି ସବୁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରଖିବାକୁ କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ?
ସୋନି ସିଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୋନିଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ, OPSC ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପାତରଅନ୍ତର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମାନ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ।

ଆବେଦନ ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ
ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ:

  • OPSC ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ତୁରନ୍ତ ‘Third Gender’ ବା ‘Transgender’ ଅପସନ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଉ।
  • ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ୧୫ ଦିନ ବଢ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଅନ୍ତି।

ସବୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ନିୟମ ସମାନ
କେବଳ OPSC ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ ନିଗମଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଗାମୀ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ଏକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ (Compliance Report) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ।

