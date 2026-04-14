Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3178313
Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ଇରାନରୁ ଆସିଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜ

Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ଇରାନରୁ ଆସିଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜ

ପାରାଦୀପ: ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈକ ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ (ଏମ୍.ଭି.

Written By  Narayan Behera|Last Updated: Apr 14, 2026, 01:28 PM IST

Trending Photos

Odisha State: ପାରାଦୀପ: ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈକ ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ (ଏମ୍.ଭି. ଜୟା)। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଛାଡ଼ ପରେ ଦୀର୍ଘ ସାତବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିଛି ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଫେଲିସିଟି ଓ ଜୟା।

ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୈଳଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ''ଜୟା'' ଇରାନ ରୁ ତେଲ ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ରେ ଲାଗିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଗୁଜୁରାଟର ଶିକ୍କା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କଟକଣା ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରାୟ ସାତବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିଛି ଇରାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ତୈଳ ଜାହାଜ। 

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଟକଣାରେ ଏକମାସର ଛାଡ଼ ଯୋଗୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥରେ ରହିଥିବା ଇରାନୀ ତୈଳ ଜାହାଜ ଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାପରେ ବର୍ତମାନ ଆମେରିକା ତେଲ ରପ୍ତାନୀରେ ତେହେରାନର ରାଜସ୍ବକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନୀ ବନ୍ଦର ଗୁଡିକୁ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକାର କଟକଣା ଛାଡ଼ ସମୟରେ ଇରାନ ଜଳପଥ ରୁ ଆସିଥିବା ଜୟା ତୈଳ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପରେ ପହଁଚିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ତେଲ ଆଣି ଆସିଥିବା ଏହି ଜାହାଜରେ ଇରାନରୁ ଦୁଇ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଜୟା ଓ ଫେଲିସିଟି ଅନ୍ୟତମ। ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନର ମୂଖ୍ୟ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ସୁବିଧା ରହିଥିବା ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଣି ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିଛି । ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଆଡକୁ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜୟା ତେଲ ବୋଝେଇ କରି ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

About the Author
author img
Narayan Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ଇରାନରୁ ଆସିଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜ
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍
Odisha Weather Report: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା! ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଚେନ୍ନାଇକୁ ଭେଟିବ କୋଲକାତା, ଜାଣନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ
Maha Bishuba Sankranti 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର