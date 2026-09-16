Crime News: ପୁରୁଣା ବିବାଦ ନେଲା ଉଗ୍ରରୂପ, ୧ମୃତ ୨ ଗୁରୁତର

ଭଦ୍ରକ: ସାହିରେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ବିବାଦ ନେଇଛି ଉଗ୍ର ରୂପ । ପୁରୁଣା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା କାରଣରୁ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥି ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନ ରାନ୍ଦିଆ ଜେନା ସାହିରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଦୁଇ ପୁଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ପର୍ଶୁରାମ ଜେନା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।