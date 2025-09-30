Puri News: ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ସପରିବାର,ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଉପରୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲେ...

Advertisement
Puri News: ବୃଦ୍ଧ ମାଆର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ପୂରା ପରିବାର। ଷ୍ଟେଚରରେ ଆଣି କରାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଏଭଳି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲାଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ତରେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:52 PM IST

Puri News: ବୃଦ୍ଧ ମାଆର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ପୂରା ପରିବାର। ଷ୍ଟେଚରରେ ଆଣି କରାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଏଭଳି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲାଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ତରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଶେଷ ବେଳେ ମାଆ ଚାହୁଁଥିଲା ଟିକେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବ। ମାଆର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଲେ ପୂରା ପରିବାର। ଆଉ ମାଆକୁ କରାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। 

ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଉପରୁ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ବୃଦ୍ଧା । ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଠେଲି ଠେଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ କଲେ। କାହିଁକି ନା କାଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବାରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ବାର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ପରିବାର।

ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଆସିଥିବା ଏ-ହି ପରିବାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଭେଦି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ପୋଲିସ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ମନୋଭାବକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। 

