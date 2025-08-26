Flood Tragedy: ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଚାଳକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...

Flood Tragedy: ଡ଼ଙ୍ଗା ଦ୍ବାରା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜୟରାମପୁର ସରପଞ୍ଚ ଦିପ୍ତୀରାଣୀ ମିଶ୍ର ଓ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ଵର ପୁର ଗୋଷ୍ଟି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Flood Tragedy: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଚାଳକ। ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଳକ୍ ଜୟରାମ ପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଭାସିଯାଉଥିଲେ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜୟରାମ ପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ କୁୟଁର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁୟଁର ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟା ରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଚାଳକ #odishanews pic.twitter.com/VrOpiFWmv3
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) August 26, 2025
ଡ଼ଙ୍ଗା ଦ୍ବାରା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜୟରାମପୁର ସରପଞ୍ଚ ଦିପ୍ତୀରାଣୀ ମିଶ୍ର ଓ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ଵର ପୁର ଗୋଷ୍ଟି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭୋଗରାଇ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣା ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ବର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବିଡ଼ିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।