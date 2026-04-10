Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3173282
Zee Odisha

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:25 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ବୃଦ୍ଧ ଙ୍କ ପତ୍ତା। ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଘାଟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ପହଁଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକର ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲ୍ଲୋଳ ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାମକ୯୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଗାଁ ବସ ରେ ଆସି ଏହି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଘାଟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।ବ୍ୟାରେଜ ରୁ ପାଣି ଛଡା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

