ନବସୃଜନ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଏମସିକୁ ୧୯ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ନବସୃଜନ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଏମସିକୁ ୧୯ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏମସି)ର କ୍ୱାଲିଟି ସର୍କଲ୍ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଗତ 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ  ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସପ୍ତମ ସିସିକ୍ୟୁସିରେ ଓଏମସି  ୧୯ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । କ୍ୱାଲିଟି ସର୍କଲ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା  ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ  କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ  "ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି କନସେପ୍ଟ" ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ନିଜର ନବସୃଜନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ  ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରୟାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟୁସିଏଫଆଇକୁ ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର କ୍ୟୁସି ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଓଏମସି ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କର ନବସୃଜନ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କଠୋର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଉପସ୍ଥାପନା, ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ।

ଖଣି ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ମୋଟ ୨୨ଟି ଟିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ, ପରିବେଶ, ସୁରକ୍ଷା, ଆଇଟି, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ସହିତ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବର୍ଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଧାରଣା ସମ୍ମିଳନୀ (ଏନସିକ୍ୟୁସି- ୨୦୨୫) ରେ ଓଏମସି ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଗମର ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ।

ଓଏମସି ର କ୍ୟୁସିଏଫଆଇ ଫୋରମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ଦୃଢ଼ ଇତିହାସ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିସିକ୍ୟୁସି ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଏନସିକ୍ୟୁସି ରେ ପାର୍ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଓଏମସି ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଚୀନର ବେଜିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସର୍କଲ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ (ଆଇସିକ୍ୟୁସିସି) ରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ଓଏମସି ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି।

ଓଏମସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ
ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଏମସି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୯ଟି ଖଣି ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଓଏମସି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରୋମ୍, ଲୁହା ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ, ଯାହା ଇସ୍ପାତ, ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା, ପିଗ୍ ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଫେରୋ-ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଫେରୋ-କ୍ରୋମ ଇତ୍ୟାଦି ଖଣିଜ ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ।

