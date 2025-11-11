Advertisement
Nov 11, 2025, 06:18 PM IST

ଓଏମସି ଏମଡିଙ୍କ ବଡ଼ବିଲ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା

୧୦ ନଭେମ୍ୱର ୨୦୨୫: ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ (ଓଏମସି)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ (ଆଇଏସ୍) ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରଦର୍ଶୀତା ଆଣିବାକୁ ନେଇ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସରେ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଲୁହା ଖଣିଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ ଦିନିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ କୁମାର ପାଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମାନବ ସମ୍ବଳ), ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାନା ବିହାରୀ ପାଣି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନରେ OMCର ପ୍ରମୁଖ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁଆଲି, ବାଂଶପାଣି ଏବଂ ଜିଲିଂ-ଲାଙ୍ଗାଲୋଟା ଲୁହା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଆଲି, ବାଂଶପାଣି, ଜିଲିଂ-ଲାଙ୍ଗାଲୋଟା, ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ, ତିରିଂପାହାର, ରୋଇଡା ସି, ଉଞ୍ଚାବଲି, ଖଣ୍ଡବନ୍ଧା ଏବଂ ଦୁବନା-ସେକରାଡିହି ସମେତ ବାର୍ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଖଣିର ଖଣି ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଏହା ସମେତ ଖଣି ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମାଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।

fallback

ଗୁଆଲି ଏବଂ ବାଂଶପାଣି ଖଣିରେ ଗ୍ରେଡ୍-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଣିଜରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଖଣିଜ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଗତିବିଧିରେ ସଠିକତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରଗ୍ରିଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

fallback

ଜିଲିଙ୍ଗ-ଲାଙ୍ଗଲୋଟା ଖଣିରେ ଦକ୍ଷତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୧୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

fallback

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋଇଡା ସି, ତିରିଂପାହାର, ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ, ଉଞ୍ଚାବଲି ଏବଂ ଡୁବୁନା-ସେକରାଡିହି ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିକ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଗତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଖଣିଜ ବ୍ୟବସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଗମ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

fallback

ଦକ୍ଷତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ OMCର ଧ୍ୟାନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରି, ଶ୍ରୀ ସାମଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେସନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ OMCକୁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ।

fallback

ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଦକ୍ଷତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ OMCର ଧ୍ୟାନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟବାହୀରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଗଭର୍ନାସ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ନିଗମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ। ଯାହା OMCକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ।

