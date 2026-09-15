Add Zee Business As A Preferred Source
App

Omfed: କ୍ଷୀର ପରେ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ର ନୂଆ ଅବତାର, ଆଇସ୍‌କ୍ରିମ୍‌ ସହ ଆସୁଛି ବୋତଲ ପାଣି

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ର ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ର ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:44 PM IST
Omfed: କ୍ଷୀର ପରେ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ର ନୂଆ ଅବତାର, ଆଇସ୍‌କ୍ରିମ୍‌ ସହ ଆସୁଛି ବୋତଲ ପାଣି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dara Singh: ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌, SSRB ନେଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି
2
3
4
5