Omfed: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଏବେ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଓମ୍ଫେଡ୍ର ବୋତଲ ପାଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଓମ୍ଫେଡ୍ର ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।
ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୀର, ଛେନା ଓ ପନିରରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। କ୍ଷୀରର ଫ୍ୟାଟ୍ ପରିମାଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରୁଥିବା କ୍ଷୀରର ଦରରେ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ କ୍ଷୀର ଓ ପନିର ଦାବି:
ଓଡ଼ିଶା ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବି ବେହେରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାଉଡର୍ ଓ ପନିର ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏଭଳି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର, ପନିର ଓ ଛେନା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ରବି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି।
ଓମ୍ଫେଡ୍ର ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ।