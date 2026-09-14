Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଆସିବ ଓମ୍‌ଫେଡ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଓ ପାଣି:ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଆସିବ ଓମ୍‌ଫେଡ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଓ ପାଣି:ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଦିର୍ଘଦିନ ଧରି ଓମଫେଡ୍ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ତେବେ, ଆଗକୁ ଏହି ଓମଫେଡ୍ ଏଣିକି ଆସଇସକ୍ରିମ୍ ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 14, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:06 PM IST
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଆସିବ ଓମ୍‌ଫେଡ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଓ ପାଣି:ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଁଖାଇ, ମା ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେବେଳ ଲାଗିହେବ ନବାନ୍ନ, ଜାଣ
2
3
4
5