Odisha News: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଦିର୍ଘଦିନ ଧରି ଓମଫେଡ୍ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ତେବେ, ଆଗକୁ ଏହି ଓମଫେଡ୍ ଏଣିକି ଆସଇସକ୍ରିମ୍ ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ।
ବିଭାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମଫେଡ୍ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଉତ୍ପାଦ ପରିସର ବ୍ୟାପକ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ନକଲି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପାଣି ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ଏହା ଓମ୍ଫେଡ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିସ୍ତାରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ। ସେପଟେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହେଲେ ଓମଫେଡ ତାର ମାନ ବଜାୟୀ ରଖିଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଚେକିଂ ପରେ ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥାଏ । ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।