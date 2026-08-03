Odisha Vigilance: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡି଼ଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର

Odisha Vigilance: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଏମଭିଡି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର । ସେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ମାସର କୋଟା ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କର ୨ଟି ହାଇଓ୍ବା ଗତ ୨ ମାସ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରିଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର.ଟି.ଓ. କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଓଏମଭିଡି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବାବଦରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ,ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡି ବସିଥିଲା। ହେଲେ, ଏବେ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।