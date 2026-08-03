Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡି଼ଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର

Odisha Vigilance: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଏମଭିଡି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 03, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:10 PM IST
Odisha Vigilance: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡି଼ଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର
Image Credit: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡି଼ଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President Odisha Visit: ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍
2
3
4
5