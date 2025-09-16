Odisha News:ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି...ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଲେ ଏମିତି

Odisha News: ପିଲାଚୋର କିମ୍ବା ଡକାୟତ ସନ୍ଦେହରେ ଜଣକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତିର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୋଡାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ।
Odisha News: ପିଲାଚୋର କିମ୍ବା ଡକାୟତ ସନ୍ଦେହରେ ଜଣକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତିର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୋଡାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାରାଦୀପ ର ମୁଣ୍ଡାପଡା ବସ୍ତିରେ। ପାରାଦୀପ ପୌରାଞ୍ଚଳ ୧୩ନଂ ଓ୍ବାର୍ଡ ର ମୁଣ୍ଡାପଡା ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ତିନିଜଣ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୋଡାଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ । ଏ-ନେଇ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେହି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମାନ କାବୁ କରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ।
ତେବେ ପିଲାଚୋର କିମ୍ବା ଡକାୟତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଜଣଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମାନେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି । ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମୁଣ୍ଡାପଡା ବସ୍ତିରେ ୩ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର।