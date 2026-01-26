ଜାତୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ଜଣେ ମୃତ

Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateଜାତୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ଜଣେ ମୃତ

ପାରାଦୀପ କୁଜଙ୍ଗର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:06 PM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ଜାତୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ଏକ ବଡ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପାରାଦୀପ କୁଜଙ୍ଗର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପତାକା ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଜଣକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପତାକାରେ ଲାଗିଥିବା ଜିଆଇ ରଡ୍ ଛାତ ଉପର ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଲାଗିଯିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଜଣଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତେରଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କୁଜଙ୍ଗ ସମାଗୋଳ ସ୍ଥିତ ମାମୁ ଘରେ ରହି ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

