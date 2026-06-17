Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଲ୍‌ ଦସ୍ତଖତରେ ବଦଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଟକ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଲ୍‌ ଦସ୍ତଖତରେ ବଦଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଟକ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ସରକାରୀ ବଦଳିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନକଲି ଲେଟରହେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜଣେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 17, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:56 PM IST
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଲ୍‌ ଦସ୍ତଖତରେ ବଦଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଟକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଲ୍‌ ଦସ୍ତଖତରେ ବଦଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ସହ
Odisha news2 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Padma Shri Award 20261 hr ago
4
Gold rate today2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago