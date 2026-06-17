/Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଲ୍‌ ଦସ୍ତଖତରେ ବଦଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଟକ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ସରକାରୀ ବଦଳିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନକଲି ଲେଟରହେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜଣେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଯିଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚନ୍ଦନପୁରରେ ନିଯୁକ୍ତ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଥିଲା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ସୁପାରିଶ କରି ଏକ ନକଲି ସରକାରୀ ଚିଠିରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ନକଲି ଲେଟରହେଡ୍ ଏବଂ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ସମେତ ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ନିଯୁକ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋନାଲିସା ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଭୂମିକା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାମର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନକଲି ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରସାରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।