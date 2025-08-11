Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା ଗିରଫ

Trending Photos
Puri News: ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ଜଣ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା ଗିରଫ। ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୁଲିସ ଓ ଟାଉନଥାନା ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ନିଜକୁ ମନ୍ଦିର ଗୁମାସ୍ତା ପରିଚୟ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ରାସ୍ତାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷକରି ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା।
ଏହି ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ପୁରୀ ଏସପି ଏହି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଦିନ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ, ଧମକ ଏବଂ ହିଂସା ସମେତ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମନା କରିବା ପରେ, ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ଏବଂ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି କିମ୍ବା ପରମ୍ପରା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ସେବାୟତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମାଗଣା ଦର୍ଶନ ଦେବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଏବଂ କୌଣସି ଅଧିକାର କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତି ବିନା ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ପରମ୍ପରାର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି। ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୪ ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ନଗଦ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହରଚଣ୍ଡିସାହୀ ନାଗାମଠ ଲେନର ପ୍ରଦିପ କୁମାର ବେହେରା, ବଳରାମ ବଡପଣ୍ଡା, ଲୋକନାଥ ରୋଡର ମହିମା ପ୍ରସାଦ ବରାଳ , ବାସେଳିସାହୀ ମନୋରଜନ ସାହୁ, ମାଟିମଣ୍ଡପସାହୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ଅର୍ଜୁନ ପୃଷ୍ଟି, ମଣି ମହାସୁଆର ବଗିଚାର ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର , ଲୋକନାଥ ଘାଟରୁ ମହେଶ୍ୱର ଦାସ,ନୁଆ ପାଟଣା ଗଳିର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ,ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ସୋନୁ ଦାସ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ପ୍ରଦୀପ ତ୍ରୀପାଠୀ ଓ ସାଗର ରଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଓ ଟାଉନଥାନାରେ ସମାନ ଦଫାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ସିଂହଦ୍ଵାର କେଶ୍ ନମ୍ବର ୧୨୨/୨୫ ଓ ଟାଉନଥାନାର କେଶ୍ ନମ୍ବର ୩୫୩/୨୫ । ଦଫା 111(2)(b)/111(4)/111(6)/308(4)/61(2)BNS ଲାଗୁ କରାଯାଇଚି।