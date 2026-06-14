Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଜଣେ ମୃତ,୨୦ ଆହତ

Road Accident: ପହିଲି ରଜରେ ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଜୀବନ। ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 14, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:30 AM IST
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଜଣେ ମୃତ,୨୦ ଆହତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଜଣେ ମୃତ,୨୦ ଆହତ
road accident1 min ago
2
Trump Iran Deal1 hr ago
3
petrol diesel price today2 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Raja Festival 20263 hrs ago