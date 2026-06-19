Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା! ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ...

Odisha News (ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) : ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଆମୁଣି ଭରାଳି ସାହିର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଘଟଣା । ସଦର ଥାନା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଉପରରାଇଗୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମୁଣି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ । କିଛିଦିନ ହେଲା ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେହି ଯୁବକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା । ସେହି ଯୁବକ ହିଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ।