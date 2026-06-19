Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା! ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ...

Odisha News: ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଆମୁଣି ଭରାଳି ସାହିର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଘଟଣା ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 19, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:01 AM IST
Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା! ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା! ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ...
Odisha news3 min ago
2
vigilance raid37 min ago
3
Malkangiri Doctor Assault1 hr ago
4
Waterways Leisure Tourism IPO1 hr ago
5
Petrol Diesel price1 hr ago