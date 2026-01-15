Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଜଣେ ମୃତ, ୨ ଆହତ

Advertisement
Odisha News: ପାରାଦୀପ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଲୁନାକୁ ପିଟିଲା କାର୍। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଲୁନା ଆରୋହୀଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। କାର୍ ରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:00 AM IST

Odisha News: ପାରାଦୀପ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଲୁନାକୁ ପିଟିଲା କାର୍। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଲୁନା ଆରୋହୀଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। କାର୍ ରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଅଜୟ କରଣ। ଅଜୟ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।

ସେ ମଧୁବନରୁ ଷଣ୍ଢକୁଦକୁ ଲୁନା ଯୋଗେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବେ-ପରୁଆ ଦୃତଗାଡି଼ ଚାଳନା କରି ଆସୁଥିବା (OD02 BM 0933) ନଂ କାର୍ ଟି ଲୁନାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କାର୍ ଟି ରାସ୍ତା କଡକୁ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଶହେ ମିଟର ଦୂରରେ କାର ଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲ। ତେବେ ଖବରପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ଅଠରବାଙ୍କୀ ମେଡ଼ିକାଲ କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା କୁ ନେଇ ଉତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି।

Narmada Behera

