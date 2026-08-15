/Bus Accident:ସମ୍ବଲପୁର -କୋରାପୁଟରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ

Bus Accident: ଅଶୁଭ ଶନିବାର! ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ,ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ କୋରାପୁଟ୍ ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ, କଂସର ନିକଟରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏକ ଟ୍ରଲର ଛିଡା ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ବସ୍ ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର – ଯୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।ସେପଟେ, କୋରାପୁଟ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ ୩୨୬ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ସରକାରୀ ବସ୍ ଖସି ପଡି଼ଛି।ସୌଭାଗ୍ୟ ବସତଃ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।