Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Bus Accident:ସମ୍ବଲପୁର -କୋରାପୁଟରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ

Bus Accident:ସମ୍ବଲପୁର -କୋରାପୁଟରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ

Bus Accident: ଅଶୁଭ ଶନିବାର! ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ,ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ କୋରାପୁଟ୍ ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 15, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:18 AM IST
Bus Accident:ସମ୍ବଲପୁର -କୋରାପୁଟରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ
Image Credit: ସମ୍ବଲପୁର -କୋରାପୁଟରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthquake:ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ,୨ ମୃତ! ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
2
3
4
5