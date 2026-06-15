Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ରଜରେ ରକ୍ତପାତ! ମାଆର ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ

Odisha News(ଭଦ୍ରକ/ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ବନ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ । ରଜରେ ରକ୍ତପାତ । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ବନ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରିଣା ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:43 AM IST
Odisha News: ରଜରେ ରକ୍ତପାତ! ମାଆର ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ରଜରେ ରକ୍ତପାତ! ମାଆର ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ
Odisha news8 min ago
2
plane crash1 hr ago
3
petrol diesel price today2 hrs ago
4
top 10 news today2 hrs ago
5
weather update3 hrs ago