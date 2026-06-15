Odisha News: ରଜରେ ରକ୍ତପାତ! ମାଆର ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ

Odisha News(ଭଦ୍ରକ/ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ବନ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ । ରଜରେ ରକ୍ତପାତ । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ବନ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରିଣା ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ବନ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରିଣା ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ । ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରିତମ ସାହୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ପ୍ରିତମର ବୟସ ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପୁଅ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା,ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ବନ୍ତ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରିତମ ସାହୁକୁ କାବୁ କରି ତା ନିକଟରୁ କୁରାଢ଼ୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ୍ କରିଛି। ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି।