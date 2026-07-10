Odisha News: ଝାରପଡା ଜେଲରେ ମାଡୁଛି HIV, ଆଉ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ

Odisha News: ଝାରପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରେ ଆଉ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ( HIV)ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି କାରାଗାରରେ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତ ପାଇଁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମାନକ ଜେଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ,ଜେଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ, ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ( HIV) ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏ-ହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ,ଜେଲରେ ଆଠ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ (HIV)ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା (HIV) ପଜିଟିଭ୍ କଏଦୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମିଳିବ। ଜେଲ ପରିସରରେ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।