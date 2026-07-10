Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଝାରପଡା ଜେଲରେ ମାଡୁଛି HIV, ଆଉ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ

Odisha News: ଝାରପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରେ ଆଉ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ( HIV)ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି କାରାଗାରରେ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 10, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:11 AM IST
Odisha News: ଝାରପଡା ଜେଲରେ ମାଡୁଛି HIV, ଆଉ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା!ପୁଣି ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍
petrol diesel price today2 hrs ago
2
top 10 news today3 hrs ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
top 10 news todayJul 09
5
Odia NewsJul 09