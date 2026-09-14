Orangutan: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର

Orangutan: ନନ୍ଦନକାନନରେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜ୍ୱର କେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କମିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଅସୁସ୍ଥ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସହ ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ସେମାନଙ୍କୁ ମଶାଜନିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସଂଘରୋଧ ଗୃହ ଚାରିପଟେ ତାରଜାଲି ଲଗାଯିବା ସହ ମଶା ନିରୋଧୀ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ, ଚଳପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ, ତାହାର ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ STF ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଦୀଘାର ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେନେଇ ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ—ଦୁଇଟି ଦିଗ ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି।