Add Zee Business As A Preferred Source
App

Orangutan: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର

ଅସୁସ୍ଥ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସହ ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 14, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:52 PM IST
Orangutan: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TMC Rebel MPs: TMCରେ ବଡ଼ ଫାଟ! BJPକୁ ଯିବେ ୧୭ ବାଗୀ ସାଂସଦ, ଦାବିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ
2
3
4
5