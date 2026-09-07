Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Onion Price Hike: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ଦର, କମିଲା ଯୋଗାଣ; ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ

Onion Price Hike: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ଦର, କମିଲା ଯୋଗାଣ; ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ

କଟକର ଛତ୍ରବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ କମିଥିବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ୫ରୁ ୬ଟି ଟ୍ରକ୍‌ ପିଆଜ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୧ରୁ ୨ଟି ଟ୍ରକ୍‌ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ଓ ଦର ଉଭୟକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:11 PM IST
Onion Price Hike: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ଦର, କମିଲା ଯୋଗାଣ; ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଯୁଗ୍ମ ମାଟ୍ରିକ ଟପ୍ପରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ
2
3
4
5