/Onion Price Hike: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ଦର, କମିଲା ଯୋଗାଣ; ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ

Onion Price Hike: ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ କଟକ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବଜାରକୁ ପିଆଜ ଆସିବା ପରିମାଣ କମିଯିବାରୁ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ଯୋଗାଣରେ ଏହି ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
କଟକର ଛତ୍ରବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ କମିଥିବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ୫ରୁ ୬ଟି ଟ୍ରକ୍ ପିଆଜ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୧ରୁ ୨ଟି ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ଓ ଦର ଉଭୟକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଅଧିକାଂଶ ପିଆଜ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଆଜ ଚାଷ ସୀମିତ ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଅନୁଗୋଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଆଜ ଚାଷ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ନୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବଜାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଶିକ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଆଜ ଆସିଥାଏ। ଏହି ବଜାରଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୋଗାଣ କମିଲେ ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ପିଆଜ ଦର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଣିପାଗ ନେଇ ଚିନ୍ତା
ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ପରିମାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ପିଆଜର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ, ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଦର କିଛିଟା କମିବାର ଆଶା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଆର୍ଥିକ ଚାପ
ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ମାସିକ ରୋଷେଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମ୍ ପରିମାଣରେ ପିଆଜ କିଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଲସେଲ୍ ଦରର ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି।
ପିଆଜ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପନିପରିବାର ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିନଯାଉ ଏବଂ ବଜାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।