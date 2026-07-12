Onion Price Hike: ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼! ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ, ଚିନି ଓ ଚାଉଳ ଦର

Onion Price Hike: ରାଜ୍ୟର ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ପିଆଜର ଦରରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ବଜାରରେ ଚିନ୍ତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାସିକରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜର ପାଇକାରୀ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ରୁ ୧,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କେବଳ ପିଆଜ ନୁହେଁ, ଚିନିର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ଚିନିର ପାଇକାରୀ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ୪,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସେହିପରି ଚାଉଳର ଦର ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗର ପରିବାରମାନଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ତେବେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଡାଲି, ସୁଜି, ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ପିଆଜ ଦରରେ କିଛିଟା ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ।