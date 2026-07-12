Add Zee Business As A Preferred Source
App

Onion Price Hike: ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼! ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ, ଚିନି ଓ ଚାଉଳ ଦର

ପିଆଜର ଦରରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ବଜାରରେ ଚିନ୍ତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାସିକରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:32 PM IST
Onion Price Hike: ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼! ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ, ଚିନି ଓ ଚାଉଳ ଦର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓମାନ ଉପକୂଳରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ୧୦ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ନିଖୋଜ
Hormuz Strait News58 min ago
2
India vs England ODI Series 20261 hr ago
3
Rath Yatra 20263 hrs ago
4
Gold rate today7:19 AM IST
5
Ex Mla Prabhat Biswal5:00 AM IST