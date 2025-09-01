ଉକ୍ତ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩୩ ଜଣ ନାବାଳକ, ୩୨୫ ଜଣ ନାବାଳିକା (ସମୁଦାୟ ୩୫୮ ଜଣ ଶିଶୁ) ଏବଂ ୨୦୫୯ ଜଣ ନିଖୋଜ ମହିଳା, ସର୍ବମୋଟ ୨୪୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 'ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ' ନାମକ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ୧୮.୦୮.୨୦୨୫ ରୁ ୨୨.୦୮.୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଉକ୍ତ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩୩ ଜଣ ନାବାଳକ, ୩୨୫ ଜଣ ନାବାଳିକା (ସମୁଦାୟ ୩୫୮ ଜଣ ଶିଶୁ) ଏବଂ ୨୦୫୯ ଜଣ ନିଖୋଜ ମହିଳା, ସର୍ବମୋଟ ୨୪୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ୫୦୪ ଜଣ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୭ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ୩୧୮ ଜଣ ମହିଳା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ୩୦୪ ଜଣ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଛି ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏଯାବତ “ଅପରେସନ ଅନ୍ଵେଷଣ” ସହିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଫେବ୍ରୁୟାରୀ, ଅପ୍ରିଲ ତଥା ମେ ମାସରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
