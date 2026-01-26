Crime: ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଅପରେସନ ହ୍ଵାଇଟ ସାଡୋ, ୨ ହାଡ଼କୋର କ୍ରିମିନାଲ ଗିରଫ

Advertisement
ଉଭୟ ହାଡ଼କୋର କ୍ରିମିନାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାମରେ ଚୋରି,ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ ଭଳି ୧୪ ଟି କେସ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେହିପରି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ନାମରେ ସମାନ ଦଫାରେ ୪ ଟି କେଶ ରହିଛି ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:04 PM IST

Crime: ଦୁଇ ହାଡ଼କୋର କ୍ରିମିନାଲ ଗିରଫ, ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଅପରେସନ ହ୍ଵାଇଟ ସାଡୋ। ୬୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ସହିତ ନଗଦ ୯୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ବ୍ରିଜା କାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ସ୍ଥିତ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରୁ ୨ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଗିରଫ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ସୁଜନପୁର ଗ୍ରାମର ବଳିଆ ଓରଫ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦର ଥାନା ତରିକୁନ୍ଦ ବେହେରାମପୁରର ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି।ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଉଳି ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ ଦୀପକ ଓ ଇମ୍ରାମ ପହଁଚି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ସଦର ପୋଲିସ ଵିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଁଚି ରେଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଡି଼ ବସିଥିଲା। 

ଫଳରେ ଉଭୟ ହାଡ଼କୋର କ୍ରିମିନାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାମରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ ଭଳି ୧୪ଟି କେସ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେହିପରି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ନାମରେ ସମାନ ଦଫାରେ ୪ ଟି କେଶ ରହିଛି ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ 'ଅପରେସନ ପ୍ରହାର' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଅନେକ ସଫଳତା ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକି ୧ କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରାଉନସୁଗାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ହାର୍ଡେନ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। 

ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଅପରେସନ ହ୍ବାଇଟ୍ ସାଡୋ ଜରିଆରେ ସମାନ ଭାବେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ବଢି ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଅନେକ ପରିବାର, ସମାଜସେବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏହି ଅପରେସନ ହ୍ବାଇଟ୍ ସାଡୋ ଜରିଆରେ ଦୁଇ ହାଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଙ୍କ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ୬୦ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଓ ୯୫ ହଜାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ବ୍ରିଜା କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ବଡ ସଫଳତା ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

