ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ, ୫ ଲକ୍ଷ ଜବତ

ସମ୍ୱଲପୁର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ (OPHWC)ର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ । ବିପୁଳ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ, ଶ୍ରୀ ଭୋଳଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସନ୍ଦେହଜନକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅର୍ଜିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନରୁ ଆହୁରି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ସହିତ ୨ଟି ଟ୍ରଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ ଗଣନା ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
